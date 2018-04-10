Першим населеним пунктом України, де випробують нововведення, стане Київ.
Дивися повний текст Водіям готують нові швидкісні обмеження.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 08:33
Водіям готують нові швидкісні обмеження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіям готують нові швидкісні обмеження.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:34
Выглядит как издевательство с учётом того, что у полиции нет реальных законных способов контроля скорости и штрафов за превышение...
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:55
Для начала лучше бы правильно скорректировали движение на перекрестках, площадях, пропускную способность светофоров и их логичную установку, а потом уже скорость. А так будет как и сейчас - движение, например, на Столичном шоссе 30км\ч, т.к. это в черте города.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:58
Пора бы заняться не водителями, а пешеходами. Особенно в селах и небольших городках. Как правило, где подошёл к дороге, там и переходит, не взирая на наличие либо отсутствие переходов. При этом, в случае ДТП, всегда прав.
А всякие инициативные товарищи уже напрягают: вся инициатива сводится к новым штрафам, ограничениям либо запретам. Позитивно нужно мыслить и творить.
Додано: Вів 17 кві, 2018 09:23
Если снизить скорость до 10 км/ч или вообще запретить ездить, то это еще больше увеличит безопасность пешеходов, а так же и потенциальную сумму штрафов.
Но нужно хоть немного головой думать прежде чем принять подобные решения.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:31
В украинских реформах главное не результат, а процесс и создание видимости работы. Если даже до нуля ограничат движение авто, то следующим шагом будет ограничение скорости движения пешеходов, потому что выяснится, что сами пешеходы сбивают друг друга.
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:48
давайте запретим ходить быстрее 3,5 кмч, будем нарушителей фотофиксировать и отсылать штрафы. Кроме шуток , в мире много случаев когда человек столкнулся с человеком, кто то упал и головой об бардюр, ну или в квартире бегали, и кто-то из окна выпал, По переходам если кто-то быстрее переходит дорогу , так вообще Аварийная ситуация, сбивают. Такое ограничение резко снизит , плохую статистику. Украина попадет в ТОП комфортных для жизни стран. Во всех рейтингах ПОДНИМЕМСЯ. Представте все стоят, сидят в кафе, оооочень медленно передвигаются, МЕЧТА. Слава РЕФОРМАМ, молодцы)))
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:06
Хочется знать героев
. Плохо то что чиновник может ляпнуть любую дурь и не нести за это ответственности. Даже будет горд, что старается и новые идеи продвигает. В банках есть наказание - запрет занимать руководящие должности. Хорошая идея и для чиновников такое внедрить. Что касается этой дурной идеи то кто будет во дворе с радаром сидеть? Пару раз в день идиот пролетит, то ради этого с трассы копов снимать? Или это на перспективу - камеры ставить? И такой вопрос пустяковый - авторы дороги во дворах видели? Там одни ямы!!! Кто из нормальных по ним летать будет?
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