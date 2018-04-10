Водіям готують нові швидкісні обмеження

Scientist написав:Пора бы заняться не водителями, а пешеходами. Особенно в селах и небольших городках. Как правило, где подошёл к дороге, там и переходит, не взирая на наличие либо отсутствие переходов. При этом, в случае ДТП, всегда прав.
А всякие инициативные товарищи уже напрягают: вся инициатива сводится к новым штрафам, ограничениям либо запретам. Позитивно нужно мыслить и творить.
Какие нафиг в селе пешеходные переходы ? Откуда взять деньги, если делать их через разумные промежутки. Или вы предлагаете один переход на село ?
Отграничение скорости это альтернатива лежачих полицейских на каждом шагу. Те кто по богаче их лепят через три шага, а остальные вынуждены дышат пылью и наслаждаться шумом тормозов.