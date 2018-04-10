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Водіям готують нові
швидкісні обмеження

Водіям готують нові швидкісні обмеження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:56

  Scientist написав:Пора бы заняться не водителями, а пешеходами. Особенно в селах и небольших городках. Как правило, где подошёл к дороге, там и переходит, не взирая на наличие либо отсутствие переходов. При этом, в случае ДТП, всегда прав.
А всякие инициативные товарищи уже напрягают: вся инициатива сводится к новым штрафам, ограничениям либо запретам. Позитивно нужно мыслить и творить.

Какие нафиг в селе пешеходные переходы ? Откуда взять деньги, если делать их через разумные промежутки. Или вы предлагаете один переход на село ? :mrgreen:
Отграничение скорости это альтернатива лежачих полицейских на каждом шагу. Те кто по богаче их лепят через три шага, а остальные вынуждены дышат пылью и наслаждаться шумом тормозов.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:15

Re: Водіям готують нові швидкісні обмеження

Кто это придумал?
https://www.youtube.com/watch?v=Bm_CBm26GV0
p_a_l
 
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