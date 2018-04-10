Водіям готують нові швидкісні обмеження

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Scientist написав:Пора бы заняться не водителями, а пешеходами. Особенно в селах и небольших городках. Как правило, где подошёл к дороге, там и переходит, не взирая на наличие либо отсутствие переходов. При этом, в случае ДТП, всегда прав. А всякие инициативные товарищи уже напрягают: вся инициатива сводится к новым штрафам, ограничениям либо запретам. Позитивно нужно мыслить и творить.
Какие нафиг в селе пешеходные переходы ? Откуда взять деньги, если делать их через разумные промежутки. Или вы предлагаете один переход на село ? Отграничение скорости это альтернатива лежачих полицейских на каждом шагу. Те кто по богаче их лепят через три шага, а остальные вынуждены дышат пылью и наслаждаться шумом тормозов.
В 1865 году был принят «Закон красного флага». Закон ограничивал скорость движения автомобилей в городской черте до 2 миль/час (примерно 3 км/ч). Кроме того закон обязывал иметь в экипаже минимум трех человек: водителя, кочегара, и человека с красным флагом. Сигнальщик с флагом, шел впереди автомобиля на расстоянии 55 метров и оповещал прохожих о приближающейся опасности, размахивая красным флагом.
LOKY написав:Если снизить скорость до 10 км/ч или вообще запретить ездить, то это еще больше увеличит безопасность пешеходов, а так же и потенциальную сумму штрафов. Но нужно хоть немного головой думать прежде чем принять подобные решения.
AlifeSoft написав:В 1865 году был принят «Закон красного флага». Закон ограничивал скорость движения автомобилей в городской черте до 2 миль/час (примерно 3 км/ч). Кроме того закон обязывал иметь в экипаже минимум трех человек: водителя, кочегара, и человека с красным флагом. Сигнальщик с флагом, шел впереди автомобиля на расстоянии 55 метров и оповещал прохожих о приближающейся опасности, размахивая красным флагом.
Нее, красным нельзя - это уже будет коммунистическая пропаганда Для инициаторов подобных законов подойдет вот этот. Сразу будет всем понятно - кто едет. И обязать и этих водителей носить спецодежду