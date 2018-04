Водіям готують нові швидкісні обмеження

Додано: Вів 17 кві, 2018 19:23

В 1865 году был принят «Закон красного флага». Закон ограничивал скорость движения автомобилей в городской черте до 2 миль/час (примерно 3 км/ч). Кроме того закон обязывал иметь в экипаже минимум трех человек: водителя, кочегара, и человека с красным флагом. Сигнальщик с флагом, шел впереди автомобиля на расстоянии 55 метров и оповещал прохожих о приближающейся опасности, размахивая красным флагом.

