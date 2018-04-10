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Водіям готують нові
швидкісні обмеження

Водіям готують нові швидкісні обмеження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:56

  Scientist написав:Пора бы заняться не водителями, а пешеходами. Особенно в селах и небольших городках. Как правило, где подошёл к дороге, там и переходит, не взирая на наличие либо отсутствие переходов. При этом, в случае ДТП, всегда прав.
А всякие инициативные товарищи уже напрягают: вся инициатива сводится к новым штрафам, ограничениям либо запретам. Позитивно нужно мыслить и творить.

Какие нафиг в селе пешеходные переходы ? Откуда взять деньги, если делать их через разумные промежутки. Или вы предлагаете один переход на село ? :mrgreen:
Отграничение скорости это альтернатива лежачих полицейских на каждом шагу. Те кто по богаче их лепят через три шага, а остальные вынуждены дышат пылью и наслаждаться шумом тормозов.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:15

Re: Водіям готують нові швидкісні обмеження

Кто это придумал?
https://www.youtube.com/watch?v=Bm_CBm26GV0
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:05

Re: Водіям готують нові швидкісні обмеження

Надо автомайдану уже завтра поездить перед авто авторов законпроекта.
Ну так, не превышая скорость...
... 10 км/ч. :lol:

А когда эти законоТварюки выгребут из пробки проехать еще за ними и скорость померять.

При 30 км/ч расход топлива и количество выхлопных газов растут, а торговый баланс ухудшается. :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:45

Нынче такая скорость благодаря шоколадным без всяких правил за городом на трассе получается. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:23

В 1865 году был принят «Закон красного флага». Закон ограничивал скорость движения автомобилей в городской черте до 2 миль/час (примерно 3 км/ч). Кроме того закон обязывал иметь в экипаже минимум трех человек: водителя, кочегара, и человека с красным флагом. Сигнальщик с флагом, шел впереди автомобиля на расстоянии 55 метров и оповещал прохожих о приближающейся опасности, размахивая красным флагом.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:25

  Очкарик написав:При 30 км/ч расход топлива и количество выхлопных газов растут, а торговый баланс ухудшается. :mrgreen:


Для электромобилей это довольно комфортный стиль езды. Так что хотите ездить по городу - покупайте электромобиль, тем более на них сейчас все налог сняты.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:33

А почему не говорят кто есть автор етого законопроекта? Хочу выразить ему все что думаю о его матери и дать совет куда ему сходить.
fiona98
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:47

  AlifeSoft написав:
  Очкарик написав:При 30 км/ч расход топлива и количество выхлопных газов растут, а торговый баланс ухудшается. :mrgreen:


Для электромобилей это довольно комфортный стиль езды. Так что хотите ездить по городу - покупайте электромобиль, тем более на них сейчас все налог сняты.


А на самокате и электричество не надо и здоровью полезно. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06

  LOKY написав:Если снизить скорость до 10 км/ч или вообще запретить ездить, то это еще больше увеличит безопасность пешеходов, а так же и потенциальную сумму штрафов.
Но нужно хоть немного головой думать прежде чем принять подобные решения.

Я вижу "сэло николы не бачило, шо у Європи"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06

  AlifeSoft написав:В 1865 году был принят «Закон красного флага». Закон ограничивал скорость движения автомобилей в городской черте до 2 миль/час (примерно 3 км/ч). Кроме того закон обязывал иметь в экипаже минимум трех человек: водителя, кочегара, и человека с красным флагом. Сигнальщик с флагом, шел впереди автомобиля на расстоянии 55 метров и оповещал прохожих о приближающейся опасности, размахивая красным флагом.


Нее, красным нельзя - это уже будет коммунистическая пропаганда 8)
Для инициаторов подобных законов подойдет вот этот.
Сразу будет всем понятно - кто едет. И обязать и этих водителей носить спецодежду :mrgreen:

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EKO
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