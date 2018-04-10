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Водіям готують нові швидкісні обмеження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:19
да чё уж там, 10 км/ч - самое оно, с учетом ям на дороге
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