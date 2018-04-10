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Водіям готують нові
швидкісні обмеження

Водіям готують нові швидкісні обмеження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:19

да чё уж там, 10 км/ч - самое оно, с учетом ям на дороге
Деньги
 
Повідомлень: 491
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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