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Україна розглядає участь у
LNG-терміналі на хорватському...

Україна розглядає участь у LNG-терміналі на хорватському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:44

Україна розглядає участь у LNG-терміналі на хорватському...

Пропонуємо до обговорення:
Україна готова обговорити можливий формат участі у хорватському проекті LNG-терміналу на острові Крк та розбудові Південного газового коридору.

Дивися повний текст Україна розглядає участь у LNG-терміналі на хорватському острові Крк.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:44

Умничка! Где бы ещё газу добыть... Кто бы ещё хоть чего нибудь хоть бы у кого нибудь одолжить! Блин, как же тяжко без денег то!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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