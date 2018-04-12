Україна готова обговорити можливий формат участі у хорватському проекті LNG-терміналу на острові Крк та розбудові Південного газового коридору.
Дивися повний текст Україна розглядає участь у LNG-терміналі на хорватському острові Крк.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 08:44
Україна розглядає участь у LNG-терміналі на хорватському...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна розглядає участь у LNG-терміналі на хорватському острові Крк.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:44
Умничка! Где бы ещё газу добыть... Кто бы ещё хоть чего нибудь хоть бы у кого нибудь одолжить! Блин, как же тяжко без денег то!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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