За даними Мінсоцполітики, в Україні станом на 16 квітня 2018 року зареєстровано майже 1,5 млн переселенців.
Дивися повний текст В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:55
В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенців.
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:55
С беженцами из Донбасса понятно, люди бегут от войны. Интересно, а есть цифра - ВСЕГО беженцев из Крыма?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
реклама
|