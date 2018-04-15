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В Україні за два місяці
збільшилася кількість переселенців

В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:55

В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенців

Пропонуємо до обговорення:
За даними Мінсоцполітики, в Україні станом на 16 квітня 2018 року зареєстровано майже 1,5 млн переселенців.

Дивися повний текст В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:55

С беженцами из Донбасса понятно, люди бегут от войны. Интересно, а есть цифра - ВСЕГО беженцев из Крыма?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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