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В Україні за два місяці
збільшилася кількість переселенців

В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенців
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:55

В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенців

Пропонуємо до обговорення:
За даними Мінсоцполітики, в Україні станом на 16 квітня 2018 року зареєстровано майже 1,5 млн переселенців.

Дивися повний текст В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:55

С беженцами из Донбасса понятно, люди бегут от войны. Интересно, а есть цифра - ВСЕГО беженцев из Крыма?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:25

Re: В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенц

Может у кого есть и цифра беженцев по Крыму из Украины после Революции, было бы интересно сравнить?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:32

  mister-svet написав:С беженцами из Донбасса понятно, люди бегут от войны. Интересно, а есть цифра - ВСЕГО беженцев из Крыма?

Предыдущие данные 2 020 000 чел. С Крыма 20 000. Это примерно 1% Населения Крыма и беженцев. 1,5 это из ЛДНР в Украину. Не учтены выехавшие в Россию.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:23

Re: В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенц

всё едут и едут.
постепенно холодильник побеждает телевизор.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:36

Так на сколько увеличилось? На 2 человека?
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:43

Re: В Україні за два місяці збільшилася кількість переселенц

  vetalok написав:Так на сколько увеличилось? На 2 человека?

ты три предложения прочитать не смог?
19 февраля - 1 489 711 переселенцев.
16 апреля - 1 495 505 переселенцев.
сможешь посчитать разницу?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:21

люди никому не нужны, а армия чинуш делает статистику, съедая огромные деньги себе на обеспечение.
Востаннє редагувалось Деньги в Вів 17 кві, 2018 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:27

интересно когда проведут перепись населения, чтобы узнать сколько потеряли благодаря авантюрам тэпэрэшников
Reddick
 
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