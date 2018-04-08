Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».
Дивися повний текст Українці почали активно скуповувати МАЗи.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 10:01
Українці почали активно скуповувати МАЗи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці почали активно скуповувати МАЗи.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:01
МАЗ - хороший пример разумной государственной политики по продвижению своей продукции на экспорт. Беларусы компенсируют украинским покупателям часть процентов, при покупке их техники в кредит через украинские банки либо в лизинг через лизинговые компании. Это решение не МАЗа, а Кабинета Министров Республики Беларусь. У нас же государственный Эксимбанк, вместо стимулирования экспорта, занят конкуренцией на внутреннем рынке с коммерческими банками и распределением зарубежных кредитных линий между украинскими банками.
Додано: Вів 17 кві, 2018 10:38
А еще белорусы привычны к коррупции которой пронизано все их общество и охотно обеспечивают откаты при покупке их товаров за бюджетные деньги Украины.
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