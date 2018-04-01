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За цей рік уряд прийняв 20
з 50 євроінтеграційних...

За цей рік уряд прийняв 20 з 50 євроінтеграційних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:06

За цей рік уряд прийняв 20 з 50 євроінтеграційних...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2 місяців поточного року уряд прийняв 20 з 50 євроінтеграційних законопроектів нинішньої дорожньої карти плану по імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Таку заяву зробила директор урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

Дивися повний текст За цей рік уряд прийняв 20 з 50 євроінтеграційних законопроектів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:06

Очередная тупизна от евроинтеграторов. Создают видимость работы. Чтобы стать европейской страной, нужно заниматься экономикой.
Jack Reacher
 
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