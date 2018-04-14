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Дефіцит зовнішньої торгівлі
України товарами в лютому...

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в лютому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:07

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в лютому...

Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в лютому 2018 року склав $457 млн, тоді як у попередньому місяці - $284,1 млн, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в лютому 2018 р. зріс до $457 млн.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:07

Откуда такая разница с данными Нац.Банка?

Экспорт товаров из Украины за январь-февраль вырос на 16,6%, до 6,7 млрд долл., по данным Национального банка Украины.
В январе-феврале импорт товаров вырос на 19%, до 8 млрд долл.
Таким образом, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины за 2 мес. составило 1,3 млрд долл.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-феврале 2018 года сведен с дефицитом в $1,1 млрд. Это на 35% больше дефицита в январе-феврале 2017 года на уровне $820 млн.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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