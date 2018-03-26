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Прописка по-новому: правила
реєстрації в Україні змінять

Прописка по-новому: правила реєстрації в Україні змінять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:40

Прописка по-новому: правила реєстрації в Україні змінять

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники взялися переписувати систему реєстрації місця проживання.

Дивися повний текст Прописка по-новому: правила реєстрації в Україні змінять.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:40

Сколько бездельников снова будут при деле! При зарплатах! При хабарях! Не какая цель всего этого???? Есть реестр избирателей (или почти есть), хочет человек (или уж державе так уж нужно знать где оставшиеся 20+ млн. осталась) пользуйте его вовсю! Свяжите списки с ИНН - вообще куча головняка как на выборах отпадет (по опыту знаю, одинаковые ФИО и пр) да и никого палкой загонять в цнапы-шмапы не надо будет: пришол на работу - тебя по ИНН пробили, за мат.помошью, депозиты, банковские карты, переводы заробитчан даже. Нет, плять, министерство создайте, в кинотеатрах-парикмахерских вылавливайте. Паспорта отберите, дайте временные посвидки всем, чтоб остаток рабов не зрадодизертировал за кордон! Доиграются скоро пляди, пора готовить садовый снвентарь - косы, вилы, топоры!!!
pashko
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:52

Автор новости застрял во времени или просто схалтурил?

"ТОП-10 новаций
Документом вносятся такие основные изменения в систему регистрации места проживания в Украине:
При выписке дается месяц для постановки на новое место регистрации (раньше на это отводилось 10 дней)."

Смотрим:
Постанова КМУ від 2 березня 2016 р. № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"
ПРАВИЛА реєстрації місця проживання
"...
4. Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання..."

Т.е. с 2016-года (Карл!) не 10 дней, а 30! А єто пожается как "ТОП-10 новаций"!

То же самое относительно следующей "новации":
"Подавать документы в ЦНАП можно одновременно на выписку и новую регистрацию. Все оформить обещают в течение месяца."

После таких ляпов читать дальше нет смісла, мало ли что вязл за источник автор...
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:26

Re: Прописка по-новому: правила реєстрації в Україні змінять

25 років совок ламаємо, а він "живее всех живых"
OLeksa
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:21

Самостоятельно снять с регистрации смогут на основании:
акта проверки факта проживания, которым установлено, что человек съехал, но не выписался должным образом

Минимум четверть населения Украины так образом и живет.
Ну, выпишут их - а смысл? Властям даже выборы сложнее смухлевать будет. Не, не примут это 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 05:40

Примут или не примут - неважно. Это работать не будет. Читал про "проверки" и ржал :-)
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:46

Основные новации - это возможность проверок, в т.ч. обязательных + увеличенные в 20 и более раз штрафы в пользу государства. Воистину, раб должен быть ЗАРЕГИСТРИРОВАН и посчитан.
sav2015
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