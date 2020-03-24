Прописка по-новому: правила реєстрації в Україні змінять
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Доброго дня скажіть будьласка якщо мама не подала документи про зареестрування дитини до 3 місяців то дитина автоматично уже зареєстрована до місця реєстрації мами чи потрібно подавати документи на реєстрацію?