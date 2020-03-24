RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прописка по-новому: правила
реєстрації в Україні змінять

Прописка по-новому: правила реєстрації в Україні змінять
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:50

Доброго дня скажіть будьласка якщо мама не подала документи про зареестрування дитини до 3 місяців то дитина автоматично уже зареєстрована до місця реєстрації мами чи потрібно подавати документи на реєстрацію?
valalukanzuk70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:20

Предлагаю поддержать петицию об исключении военного билета их списка необходимых документов для выписки/прописки:
https://petition.president.gov.ua/petition/90402
leikih
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яків Воронін: як Україні наповнити бюджет за часів COVID-19
R2 » Чет 26 бер, 2020 12:07
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 12:07
svetoch-10
В Україні створять Стабілізаційний фонд на 200 млрд грн...
R2 » Вів 24 бер, 2020 15:10
6 368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 12:17
Son of Sun
В Україні зросли продажі нових авто в перший тиждень...
R2 » Сер 25 бер, 2020 10:26
3 233
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 бер, 2020 11:38
дынин

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15764)
26.03.2020 15:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron