Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google

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В мессенджере используется сервисный пуш с названием DC_Update, служащий для обновления адреса дата-центра, с которым связывается приложение. В обычных условиях он нужен для увеличения стабильности работы и ускорения отправки и получения сообщений, но, как оказалось, может использоваться для обхода блокировок. Этот пуш привязан к ID-номеру устройства и приходит не от сервера Telegram, а с серверов Google, Apple или Microsoft (в зависимости от используемой платформы). При обработке пушей приложение может получать новые адреса серверов Telegram. Для блокировки такого пуша глупо вносить в «чёрные списки» миллионы адресов Amazon и других хостеров. В теории Роскомнадзор мог бы узнать, какие IP-адреса используются для доставки уведомлений на смартфоны, и заблокировать их, но в этом случае абсолютно все приложения перестанут получать пуши. Веб-версия Telegram не использует DC_Update, поэтому она, скорее всего, останется заблокированной.
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