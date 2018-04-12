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Росія почала блокувати
IP-адреси Amazon і Google

Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:57

Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google

Пропонуємо до обговорення:
Роскомнагляд вніс у реєстр заборонених сайтів IP-адреси, що належать провайдерам Amazon Web Services і Google.

Дивися повний текст Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 10:57

Осталось стену построить.
Будет проще отчекрыжить инэт кабеля на границы России и пустить трафик внутрь страны))
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:09

https://www.iguides.ru/main/other/dlya_unichtozheniya_telegram_pridyetsya_narushit_rabotu_vsekh_mobilnykh_prilozheniy/
В мессенджере используется сервисный пуш с названием DC_Update, служащий для обновления адреса дата-центра, с которым связывается приложение. В обычных условиях он нужен для увеличения стабильности работы и ускорения отправки и получения сообщений, но, как оказалось, может использоваться для обхода блокировок.
Этот пуш привязан к ID-номеру устройства и приходит не от сервера Telegram, а с серверов Google, Apple или Microsoft (в зависимости от используемой платформы). При обработке пушей приложение может получать новые адреса серверов Telegram. Для блокировки такого пуша глупо вносить в «чёрные списки» миллионы адресов Amazon и других хостеров. В теории Роскомнадзор мог бы узнать, какие IP-адреса используются для доставки уведомлений на смартфоны, и заблокировать их, но в этом случае абсолютно все приложения перестанут получать пуши. Веб-версия Telegram не использует DC_Update, поэтому она, скорее всего, останется заблокированной.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:26

  magneet написав:Осталось стену построить. Будет проще отчекрыжить инэт кабеля на границы России и пустить трафик внутрь страны))

если так пойдёт, то скоро они запретят интернет и вообще свет :)
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:24

Re: Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google

Уже положили в рф Твиттер и работу MasterCard 3D Secure :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:45

Re: Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google

  Faceless написав:Уже положили в рф Твиттер и работу MasterCard 3D Secure

идиоты сейчас сами себе всё заблокируют и санкции на себя введут.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 06:14

Сдаётся мне - это фейк...)))
stud_kapally3
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