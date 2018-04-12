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Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:04
buratinyo написав:
Гугл фото, например, из смартфона я тоже удалил. А то приложение груб нарушает мою приватность и не только.
Ничего се какой вы секретный. Тогда и смартфон выкидывать надо, он тоже собирает о вас информацию даже когда вам кажется . что он спит.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:11
Ratatui написав: freeze написав:
Забавно, оказывается можно написать статью и не упомянуть самое интересное, почему происходит то, что происходит в статье - блокировка Телеграм, попытка граждан, через сервисы того же Амазон и Гугл обойти блокировку, попытка власти второй раз обойти граждан.
Это жесть какой непрофессионализм.
Но это Телеграм между нами нами девочками иногда задалбывает, половину зданий в городе обмазаны - продам бошки, продам соль. Украинская прокуратура тоже говорит, мы ничего не можем сделать с Телеграмом, а люди дохнут от наркотиков.
Это не значит, что Телеграм надо закрывать, но что-то делать надо с этой наркотой.
Ментов надо ловить которые это дело крышуют. Но походу кому-то это невыгодно.
Никакие менты не крышуют организаторов закладочников из Телеграма. Их не смогли накрышевать даже воры в законе, чтобы они в общак что-то сливали. С ними не могут связаться)))
Вы в курсе, что организаторы не контактируют физически ни с кем ?
Те кто бегают и раскладывают закладки не имеют понятия кто их работодатель. Деньги им скидывают с левых карточек, заказы на закладку они получают через Телеграм. Поэтому ловят сошек.
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freeze
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:13
freeze написав:
Но это Телеграм между нами нами девочками иногда задалбывает, половину зданий в городе обмазаны - продам ...
А телега тут каким боком? -- до ее появления стены были обмазаны "одноразовыми" телефонами...
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_hunter
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:18
_hunter написав: freeze написав:
Но это Телеграм между нами нами девочками иногда задалбывает, половину зданий в городе обмазаны - продам ...
А телега тут каким боком? -- до ее появления стены были обмазаны "одноразовыми" телефонами...
В смысле при чем?
Телеграм предлагает более анонимные и качественные услуги наркодилерам.
Лоха с якобы одноразовым номером, я вам за определенную сумму и так найду.
А с Телеграмом и киберполиция обломалась искать, и даже ФСБ с СБУ))
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freeze
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Додано: Чет 19 кві, 2018 18:28
freeze написав: Ratatui написав: freeze написав:
Забавно, оказывается можно написать статью и не упомянуть самое интересное, почему происходит то, что происходит в статье - блокировка Телеграм, попытка граждан, через сервисы того же Амазон и Гугл обойти блокировку, попытка власти второй раз обойти граждан.
Это жесть какой непрофессионализм.
Но это Телеграм между нами нами девочками иногда задалбывает, половину зданий в городе обмазаны - продам бошки, продам соль. Украинская прокуратура тоже говорит, мы ничего не можем сделать с Телеграмом, а люди дохнут от наркотиков.
Это не значит, что Телеграм надо закрывать, но что-то делать надо с этой наркотой.
Ментов надо ловить которые это дело крышуют. Но походу кому-то это невыгодно.
Никакие менты не крышуют организаторов закладочников из Телеграма. Их не смогли накрышевать даже воры в законе, чтобы они в общак что-то сливали. С ними не могут связаться)))
Вы в курсе, что организаторы не контактируют физически ни с кем ?
Те кто бегают и раскладывают закладки не имеют понятия кто их работодатель. Деньги им скидывают с левых карточек, заказы на закладку они получают через Телеграм. Поэтому ловят сошек.
Меня терзают смутные сомнения... Откуда вы всё знаете
Может ещё подскажете где бегающие раскладчики свои посылки получают?
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Ratatui
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Додано: Чет 19 кві, 2018 18:38
freeze написав:
Вы в курсе, что организаторы не контактируют физически ни с кем ?
Те кто бегают и раскладывают закладки не имеют понятия кто их работодатель. Деньги им скидывают с левых карточек, заказы на закладку они получают через Телеграм. Поэтому ловят сошек.
по деньгами можно найти. но это непросто, конечно же.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:10
Ratatui написав:
Меня терзают смутные сомнения... Откуда вы всё знаете Может ещё подскажете где бегающие раскладчики свои посылки получают?
Место где берут рассылочки , им указывают также через Телеграм, тоже анонимная закладка только полуопт.
Поскольку тут закладчикам, часто сами употребляющие веры нет, то они для начала работы сами скидывают оплату на левую карточку - так называемый залог. В конце рабочего дня - залог + оплата за этот день скидывается уже закладчику.
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freeze
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