Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google

freeze написав:

Забавно, оказывается можно написать статью и не упомянуть самое интересное, почему происходит то, что происходит в статье - блокировка Телеграм, попытка граждан, через сервисы того же Амазон и Гугл обойти блокировку, попытка власти второй раз обойти граждан.Это жесть какой непрофессионализм.Но это Телеграм между нами нами девочками иногда задалбывает, половину зданий в городе обмазаны - продам бошки, продам соль. Украинская прокуратура тоже говорит, мы ничего не можем сделать с Телеграмом, а люди дохнут от наркотиков.Это не значит, что Телеграм надо закрывать, но что-то делать надо с этой наркотой.