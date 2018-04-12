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Росія почала блокувати
IP-адреси Amazon і Google

Росія почала блокувати IP-адреси Amazon і Google
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:34

Вот тут неплохо тема раскрыта, достаточно подробно.
Если интересно, прочитайте

https://strana.ua/articles/rassledovani ... raine.html
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:01

  freeze написав:Вот тут неплохо тема раскрыта, достаточно подробно.
Если интересно, прочитайте

https://strana.ua/articles/rassledovani ... raine.html


В статье хорошо показано, что менты ничего не делают. Старых крышевателей разогнали, а новых походу не набрали. На месте ментов лучше бы не закрашивал заборы, а наоборот побольше левых адресов писал. Тогда бы у юнных электроников ку ку замкнуло. Работают приблизительно так же как с лото маркетами на каждом углу. Скоро этих космолотов будет больше чем отделений привата и ощада вместе взятых.
Ratatui
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