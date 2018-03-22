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Прем'єр-міністр вважає облікову ставку НБУ високою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:10
Пропонуємо до обговорення:
Володимир Гройсман вважає облікову ставку, встановлену НБУ на рівні 17% «захмарною». Про це він заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів. 17% не дозволяють українському бізнесу і громадянам отримувати доступні кредити.
Дивися повний текст Прем'єр-міністр вважає облікову ставку НБУ високою
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R2
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:10
согласен полностью с Гройсманом. Это безумие - лечить инфляцию таким варварским способом. Лучший способ ее побороть - это создать избыток предложения на рынке, желательно отечественных товаров. А как это сделать если кредиты банки дают под 20+ % при такой ставке? Население все равно утилизирует избыток нривны - но в таком случае она пойдет на импортные товары и разгонит курсовую инфляцию
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redmax11
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:55
Да некому у нас брать эти кредиты! Даже под 2%!
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sergnemo68
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