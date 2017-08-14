В Україні скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців.
Дивися повний текст Скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:59
Скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:00
а как же душевное здоровье? а ? правду говорили: самое главное в психиатрии - кто первый наденет халат..
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