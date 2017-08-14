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Скасовано щорічний медичний
огляд держслужбовців

Скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:59

Скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців.

Дивися повний текст Скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:00

а как же душевное здоровье? а ? правду говорили: самое главное в психиатрии - кто первый наденет халат..
plugatyrev
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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