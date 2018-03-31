Найбільше за 80 років відкриття нового родовища нафти в Перській затоці на початку квітня могло б обвалити світові ціни.
Дивися повний текст Ціни на українських заправках приготувалися до стрибка.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 12:07
Ціни на українських заправках приготувалися до стрибка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на українських заправках приготувалися до стрибка.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:07
Еще 30-40%? То есть по 45 грн./литр. (1,7 доллара США). Машина превращается в средство роскоши.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:26
Без проблем керманычи споют песню про Бахрейн+ кременчугского разлива.
Ну и старую песню "в Европе тарифы выше", а "Украина - це Европа"
Всё IMHO
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