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Ціни на українських заправках
приготувалися до стрибка

Ціни на українських заправках приготувалися до стрибка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:07

Ціни на українських заправках приготувалися до стрибка

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше за 80 років відкриття нового родовища нафти в Перській затоці на початку квітня могло б обвалити світові ціни.

Дивися повний текст Ціни на українських заправках приготувалися до стрибка.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:07

Еще 30-40%? То есть по 45 грн./литр. (1,7 доллара США). Машина превращается в средство роскоши.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:26

Без проблем керманычи споют песню про Бахрейн+ кременчугского разлива.
Ну и старую песню "в Европе тарифы выше", а "Украина - це Европа"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:10

вот я, болван, всегда думал, что сначала надо построить НПЗ достаточной мощность и, главное, качеством на выходе не ниже ЕВРО-5, а затем требовать от антимонопольных антимонополить. А Беня обнаглел ваще в край, буквально предоплату требует за обновление завода.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:21

Бахрейн нам на допомогу
Запаси родовища в Бахрейні становлять 600 млн тонн нафти

Простите, но это - какая-то ересь. 600 млн. т легкой аравийской нефти - это около 5 млрд. бочек. Сейчас в мире потребляется почти 100 млн. бочек в день или более 36 млрд. в год.
Волгарь
 
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