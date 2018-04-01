Найбільше за 80 років відкриття нового родовища нафти в Перській затоці на початку квітня могло б обвалити світові ціни.
Дивися повний текст Ціни на українських заправках приготувалися до стрибка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:07
Ціни на українських заправках приготувалися до стрибка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на українських заправках приготувалися до стрибка.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:07
Еще 30-40%? То есть по 45 грн./литр. (1,7 доллара США). Машина превращается в средство роскоши.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:26
Без проблем керманычи споют песню про Бахрейн+ кременчугского разлива.
Ну и старую песню "в Европе тарифы выше", а "Украина - це Европа"
Всё IMHO
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:10
вот я, болван, всегда думал, что сначала надо построить НПЗ достаточной мощность и, главное, качеством на выходе не ниже ЕВРО-5, а затем требовать от антимонопольных антимонополить. А Беня обнаглел ваще в край, буквально предоплату требует за обновление завода.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:21
Простите, но это - какая-то ересь. 600 млн. т легкой аравийской нефти - это около 5 млрд. бочек. Сейчас в мире потребляется почти 100 млн. бочек в день или более 36 млрд. в год.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|