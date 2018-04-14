Посол США в Україні Марі Йованович передала Пенсійному фонду свідоцтво про право власності на серверну систему "Oracle" вартістю в $1 млн.
Дивися повний текст Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших серверів у світі.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:14
Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших серверів у світі.
Додано: Вів 17 кві, 2018 14:23
Те же банки ежедневно обрабатывают на порядок больше информации, чем ПФ может родить за месяц. Рукожопым хоть все облака Амазон и Азур отдай, не поможет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 17 кві, 2018 14:45
Re: Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
Пора привыкать, всё лучшее в Штатах - для Украины. Нормально впарили своё калифорнийское по дешевке самому бедному фонду на континенте.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Вів 17 кві, 2018 14:57
Так я не понял. Передали даром или за деньги. Потому что помощь может быть как платной так и бесплатной.....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:08
Пока что передали только свидетельство на право собственности). Возможно даже продали это свидетельство.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:28
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