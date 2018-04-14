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Пенсійний фонд України отримав
один з найпотужніших...

Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:14

Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...

Пропонуємо до обговорення:
Посол США в Україні Марі Йованович передала Пенсійному фонду свідоцтво про право власності на серверну систему "Oracle" вартістю в $1 млн.

Дивися повний текст Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших серверів у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:14

майнери заждались....
kentavr
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:23

Те же банки ежедневно обрабатывают на порядок больше информации, чем ПФ может родить за месяц. Рукожопым хоть все облака Амазон и Азур отдай, не поможет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:40

Там нет столько данных ....
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:45

Re: Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...

Пора привыкать, всё лучшее в Штатах - для Украины. Нормально впарили своё калифорнийское по дешевке самому бедному фонду на континенте.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:57

Так я не понял. Передали даром или за деньги. Потому что помощь может быть как платной так и бесплатной.....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:08

Пока что передали только свидетельство на право собственности). Возможно даже продали это свидетельство.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:17

И $150000 из бюджета ежемесячно за техподдержку в аутсорс (оффшор) :!:
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:28

  Luk_v написав:И $150000 из бюджета ежемесячно за техподдержку в аутсорс (оффшор) :!:

Когда администрация уже будет блокировать такие вбросы?
myshapiton
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