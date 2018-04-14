Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...

Додано: Вів 17 кві, 2018 14:45

Пора привыкать, всё лучшее в Штатах - для Украины. Нормально впарили своё калифорнийское по дешевке самому бедному фонду на континенте.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.