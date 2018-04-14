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Пенсійний фонд України отримав
один з найпотужніших...

Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:14

А на кой он нужен? Скоро пенсии считать некому будет. Лучше бы его полякам отдали им он точно пригодится, там скоро вся западная и половина остальной Украины будет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:19

Сколько шума. Этот сервак в минимальной конфигурации с 2 процами стоит $172k по прайсу Оракла. Даже полностью нафаршированный процами и флэшем меньше ляма будет. При том, что это офигенно дорого и мало кому в мире это спарково-солярное счастье вообще нужно. Рукожопы из ПФ знать не знают, с какой стороны к нему подойти :lol:
phantom_systems
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