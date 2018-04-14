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Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 кві, 2018 19:06
Ratatui написав: phantom_systems написав:
Сколько шума. Этот сервак в минимальной конфигурации с 2 процами стоит $172k по прайсу Оракла. Даже полностью нафаршированный процами и флэшем меньше ляма будет. При том, что это офигенно дорого и мало кому в мире это спарково-солярное счастье вообще нужно. Рукожопы из ПФ знать не знают, с какой стороны к нему подойти
Опять жосткий распил.
Ее передали в рамках помощи, т.е. бесплатно, так что если где чего и распилили по ней, то не у нас.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:11
Faceless
Тогда как обычно держат за баранов. То , что стоит 3 рубля парят как за 1оо. Привыкли у индейцев за бусы землю забирать. Привычки не меняются.
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Ratatui
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:17
Ratatui написав:Faceless
Тогда как обычно держат за баранов. То , что стоит 3 рубля парят как за 1оо. Привыкли у индейцев за бусы землю забирать. Привычки не меняются.
Что и у кого тут отобрали, что и кому "впарили"? Ну передали в рамках помощи. Ну допустим оценка стоимости завышена? И что? Другое дело, что рукожопым из ПФУ такие железяки без толку.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:34
Faceless написав: Ratatui написав:Faceless
Тогда как обычно держат за баранов. То , что стоит 3 рубля парят как за 1оо. Привыкли у индейцев за бусы землю забирать. Привычки не меняются.
Что и у кого тут отобрали, что и кому "впарили"? Ну передали в рамках помощи. Ну допустим оценка стоимости завышена? И что? Другое дело, что рукожопым из ПФУ такие железяки без толку.
А куда же наши антикоррупционеры смотрят? Которые их гранты жуют. Почему не кричат зрада! Или совесть не позволяет руку кормящую пинать.
Так и рогактки можно передать и написать, что то джавелины.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:42
Ratatui написав: Faceless написав: Ratatui написав:Faceless
Тогда как обычно держат за баранов. То , что стоит 3 рубля парят как за 1оо. Привыкли у индейцев за бусы землю забирать. Привычки не меняются.
Что и у кого тут отобрали, что и кому "впарили"? Ну передали в рамках помощи. Ну допустим оценка стоимости завышена? И что? Другое дело, что рукожопым из ПФУ такие железяки без толку.
А куда же наши антикоррупционеры смотрят? Которые их гранты жуют. Почему не кричат зрада! Или совесть не позволяет руку кормящую пинать.
Так и рогактки можно передать и написать, что то джавелины.
Слушайте, зрадофилы, вы уж не знаете к чему прицепиться - уже и рогатки приплели.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 19:57
Ratatui написав: Faceless написав: Ratatui написав:Faceless
Тогда как обычно держат за баранов. То , что стоит 3 рубля парят как за 1оо. Привыкли у индейцев за бусы землю забирать. Привычки не меняются.
Что и у кого тут отобрали, что и кому "впарили"? Ну передали в рамках помощи. Ну допустим оценка стоимости завышена? И что? Другое дело, что рукожопым из ПФУ такие железяки без толку.
А куда же наши антикоррупционеры смотрят? Которые их гранты жуют. Почему не кричат зрада! Или совесть не позволяет руку кормящую пинать.
Так и рогактки можно передать и написать, что то джавелины.
Так а в чем зрада то?
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