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Пенсійний фонд України отримав
один з найпотужніших...

Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:19

Сколько шума. Этот сервак в минимальной конфигурации с 2 процами стоит $172k по прайсу Оракла. Даже полностью нафаршированный процами и флэшем меньше ляма будет. При том, что это офигенно дорого и мало кому в мире это спарково-солярное счастье вообще нужно. Рукожопы из ПФ знать не знают, с какой стороны к нему подойти :lol:
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:04

  phantom_systems написав:Сколько шума. Этот сервак в минимальной конфигурации с 2 процами стоит $172k по прайсу Оракла. Даже полностью нафаршированный процами и флэшем меньше ляма будет. При том, что это офигенно дорого и мало кому в мире это спарково-солярное счастье вообще нужно. Рукожопы из ПФ знать не знают, с какой стороны к нему подойти :lol:


Опять жосткий распил.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:06

  Ratatui написав:
  phantom_systems написав:Сколько шума. Этот сервак в минимальной конфигурации с 2 процами стоит $172k по прайсу Оракла. Даже полностью нафаршированный процами и флэшем меньше ляма будет. При том, что это офигенно дорого и мало кому в мире это спарково-солярное счастье вообще нужно. Рукожопы из ПФ знать не знают, с какой стороны к нему подойти :lol:


Опять жосткий распил.

Ее передали в рамках помощи, т.е. бесплатно, так что если где чего и распилили по ней, то не у нас.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:11

Faceless

Тогда как обычно держат за баранов. То , что стоит 3 рубля парят как за 1оо. Привыкли у индейцев за бусы землю забирать. Привычки не меняются.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:17

  Ratatui написав:Faceless

Тогда как обычно держат за баранов. То , что стоит 3 рубля парят как за 1оо. Привыкли у индейцев за бусы землю забирать. Привычки не меняются.

Что и у кого тут отобрали, что и кому "впарили"? Ну передали в рамках помощи. Ну допустим оценка стоимости завышена? И что? Другое дело, что рукожопым из ПФУ такие железяки без толку.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:34

  Faceless написав:
  Ratatui написав:Faceless

Тогда как обычно держат за баранов. То , что стоит 3 рубля парят как за 1оо. Привыкли у индейцев за бусы землю забирать. Привычки не меняются.

Что и у кого тут отобрали, что и кому "впарили"? Ну передали в рамках помощи. Ну допустим оценка стоимости завышена? И что? Другое дело, что рукожопым из ПФУ такие железяки без толку.


А куда же наши антикоррупционеры смотрят? Которые их гранты жуют. Почему не кричат зрада! Или совесть не позволяет руку кормящую пинать. :mrgreen:

Так и рогактки можно передать и написать, что то джавелины.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:42

  Ratatui написав:
  Faceless написав:
  Ratatui написав:Faceless

Тогда как обычно держат за баранов. То , что стоит 3 рубля парят как за 1оо. Привыкли у индейцев за бусы землю забирать. Привычки не меняются.

Что и у кого тут отобрали, что и кому "впарили"? Ну передали в рамках помощи. Ну допустим оценка стоимости завышена? И что? Другое дело, что рукожопым из ПФУ такие железяки без толку.


А куда же наши антикоррупционеры смотрят? Которые их гранты жуют. Почему не кричат зрада! Или совесть не позволяет руку кормящую пинать. :mrgreen:

Так и рогактки можно передать и написать, что то джавелины.


Слушайте, зрадофилы, вы уж не знаете к чему прицепиться - уже и рогатки приплели. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 19:57

Re: Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...

Ratatui написав:
  Faceless написав:
  Ratatui написав:Faceless

Тогда как обычно держат за баранов. То , что стоит 3 рубля парят как за 1оо. Привыкли у индейцев за бусы землю забирать. Привычки не меняются.

Что и у кого тут отобрали, что и кому "впарили"? Ну передали в рамках помощи. Ну допустим оценка стоимости завышена? И что? Другое дело, что рукожопым из ПФУ такие железяки без толку.


А куда же наши антикоррупционеры смотрят? Которые их гранты жуют. Почему не кричат зрада! Или совесть не позволяет руку кормящую пинать. :mrgreen:

Так и рогактки можно передать и написать, что то джавелины.
Так а в чем зрада то?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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