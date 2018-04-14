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Пенсійний фонд України отримав
один з найпотужніших...

Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:31

  Faceless написав:
Ratatui написав:Faceless

Как бы в том, что таврию обозвали мерседесом. Вам дарят кроссовки и говорят, что это последний адидас. А на самом деле это абибас из подвала. Зачем громко кричать про лям если это 200 штук?
Вы видели конфигурацию чтобы говорить сколько именно оно стоит? И что входит в принципе в озвученную цену?



Я доверяю товарищу фантому который это озвучил. А вам рекомендую включить прямую трансляцию 9 канала Израиля который транслирует церемонию празднования 70 летия. И тогда вы поймёте почему Израиль это Израиль. а Украина это к сожалению Украина. В мордокниге идёт трансляция если будет интересно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:36

Faceless

https://www.facebook.com/9tvcoil/videos ... 005895375/
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:44

  Ratatui написав:
  Faceless написав:
Ratatui написав:Faceless

Как бы в том, что таврию обозвали мерседесом. Вам дарят кроссовки и говорят, что это последний адидас. А на самом деле это абибас из подвала. Зачем громко кричать про лям если это 200 штук?
Вы видели конфигурацию чтобы говорить сколько именно оно стоит? И что входит в принципе в озвученную цену?



Я доверяю товарищу фантому который это озвучил.


Вот так ольгинские друг друга и палят. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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