Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
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Как бы в том, что таврию обозвали мерседесом. Вам дарят кроссовки и говорят, что это последний адидас. А на самом деле это абибас из подвала. Зачем громко кричать про лям если это 200 штук?
Вы видели конфигурацию чтобы говорить сколько именно оно стоит? И что входит в принципе в озвученную цену?
Я доверяю товарищу фантому который это озвучил. А вам рекомендую включить прямую трансляцию 9 канала Израиля который транслирует церемонию празднования 70 летия. И тогда вы поймёте почему Израиль это Израиль. а Украина это к сожалению Украина. В мордокниге идёт трансляция если будет интересно.