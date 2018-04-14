Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:31
Faceless написав: Ratatui написав: Faceless Как бы в том, что таврию обозвали мерседесом. Вам дарят кроссовки и говорят, что это последний адидас. А на самом деле это абибас из подвала. Зачем громко кричать про лям если это 200 штук?
Вы видели конфигурацию чтобы говорить сколько именно оно стоит? И что входит в принципе в озвученную цену?
Я доверяю товарищу фантому который это озвучил. А вам рекомендую включить прямую трансляцию 9 канала Израиля который транслирует церемонию празднования 70 летия. И тогда вы поймёте почему Израиль это Израиль. а Украина это к сожалению Украина. В мордокниге идёт трансляция если будет интересно.
Ratatui
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:36
Ratatui
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Додано: Сер 18 кві, 2018 20:44
Ratatui написав: Faceless написав: Ratatui написав: Faceless Как бы в том, что таврию обозвали мерседесом. Вам дарят кроссовки и говорят, что это последний адидас. А на самом деле это абибас из подвала. Зачем громко кричать про лям если это 200 штук?
Вы видели конфигурацию чтобы говорить сколько именно оно стоит? И что входит в принципе в озвученную цену?
Я доверяю товарищу фантому который это озвучил.
Вот так ольгинские друг друга и палят.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Чет 19 кві, 2018 00:07
Да, враги вокруг. Вот вам последний прайс Оракла, SuperCluster M8 на 7-й странице.
http://www.oracle.com/us/corporate/pric ... 070598.pdf
Кстати, жрёт эта громадина до 22кВт и в какую попало серверную не встанет.
phantom_systems
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:12
И по этому прайсу легко набирается даже больше миллиона.
phantom_systems написав:
Кстати, жрёт эта громадина до 22кВт и в какую попало серверную не встанет.
Поэтому его уже выкинули на помойку? Какие там последние зрадофильские новости?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Чет 19 кві, 2018 18:25
Sommer написав:
И по этому прайсу легко набирается даже больше миллиона.
phantom_systems написав:
Кстати, жрёт эта громадина до 22кВт и в какую попало серверную не встанет.
Поэтому его уже выкинули на помойку? Какие там последние зрадофильские новости?
Новая книга от известного писателя Онищенко.
Занимательный должен быть роман.
Ratatui
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:41
Sommer написав:
И по этому прайсу легко набирается даже больше миллиона.
Максимальная стоимость (SuperCluster M8 на 7-й странице, прайс от
phantom_systems
):
Oracle SuperCluster M 8 Server with 8 processors
583,500 70,020 46,680 17,505
______
717,705
Это > миллиона?
Интересно, когда вы в магазине расплачиваетесь за покупки, тоже округляете в бОльшую сторону, в пользу продавца?
Хотя, в том случае, вы, вероятнее всего, применяете сказанное в "Кавказской пленнице":
А ты не путай частных баранов с государственными! (с)
yanyura
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