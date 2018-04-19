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Пенсійний фонд України отримав
один з найпотужніших...

Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:31

  Faceless написав:
Ratatui написав:Faceless

Как бы в том, что таврию обозвали мерседесом. Вам дарят кроссовки и говорят, что это последний адидас. А на самом деле это абибас из подвала. Зачем громко кричать про лям если это 200 штук?
Вы видели конфигурацию чтобы говорить сколько именно оно стоит? И что входит в принципе в озвученную цену?



Я доверяю товарищу фантому который это озвучил. А вам рекомендую включить прямую трансляцию 9 канала Израиля который транслирует церемонию празднования 70 летия. И тогда вы поймёте почему Израиль это Израиль. а Украина это к сожалению Украина. В мордокниге идёт трансляция если будет интересно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:36

Faceless

https://www.facebook.com/9tvcoil/videos ... 005895375/
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 20:44

  Ratatui написав:
  Faceless написав:
Ratatui написав:Faceless

Как бы в том, что таврию обозвали мерседесом. Вам дарят кроссовки и говорят, что это последний адидас. А на самом деле это абибас из подвала. Зачем громко кричать про лям если это 200 штук?
Вы видели конфигурацию чтобы говорить сколько именно оно стоит? И что входит в принципе в озвученную цену?



Я доверяю товарищу фантому который это озвучил.


Вот так ольгинские друг друга и палят. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 00:07

  Sommer написав:
  Ratatui написав:
  Faceless написав:Я доверяю товарищу фантому который это озвучил.


Вот так ольгинские друг друга и палят. :mrgreen:

Да, враги вокруг. Вот вам последний прайс Оракла, SuperCluster M8 на 7-й странице.

http://www.oracle.com/us/corporate/pric ... 070598.pdf

Кстати, жрёт эта громадина до 22кВт и в какую попало серверную не встанет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:12

  phantom_systems написав:Да, враги вокруг. Вот вам последний прайс Оракла, SuperCluster M8 на 7-й странице.

http://www.oracle.com/us/corporate/pric ... 070598.pdf


И по этому прайсу легко набирается даже больше миллиона.

  phantom_systems написав:Кстати, жрёт эта громадина до 22кВт и в какую попало серверную не встанет.


Поэтому его уже выкинули на помойку? Какие там последние зрадофильские новости?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:25

  Sommer написав:
  phantom_systems написав:Да, враги вокруг. Вот вам последний прайс Оракла, SuperCluster M8 на 7-й странице.

http://www.oracle.com/us/corporate/pric ... 070598.pdf


И по этому прайсу легко набирается даже больше миллиона.

  phantom_systems написав:Кстати, жрёт эта громадина до 22кВт и в какую попало серверную не встанет.


Поэтому его уже выкинули на помойку? Какие там последние зрадофильские новости?


Новая книга от известного писателя Онищенко. :mrgreen: Занимательный должен быть роман.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:41

  Sommer написав:
  phantom_systems написав:Да, враги вокруг. Вот вам последний прайс Оракла, SuperCluster M8 на 7-й странице.

http://www.oracle.com/us/corporate/pric ... 070598.pdf


И по этому прайсу легко набирается даже больше миллиона.

Максимальная стоимость (SuperCluster M8 на 7-й странице, прайс от phantom_systems):
Oracle SuperCluster M 8 Server with 8 processors
583,500
70,020
46,680
17,505

______
717,705

Это > миллиона?

Интересно, когда вы в магазине расплачиваетесь за покупки, тоже округляете в бОльшую сторону, в пользу продавца?

Хотя, в том случае, вы, вероятнее всего, применяете сказанное в "Кавказской пленнице":
А ты не путай частных баранов с государственными! (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:24

  yanyura написав:
  Sommer написав:
  phantom_systems написав:Да, враги вокруг. Вот вам последний прайс Оракла, SuperCluster M8 на 7-й странице.

http://www.oracle.com/us/corporate/pric ... 070598.pdf


И по этому прайсу легко набирается даже больше миллиона.

Максимальная стоимость (SuperCluster M8 на 7-й странице, прайс от phantom_systems):
Oracle SuperCluster M 8 Server with 8 processors
583,500
70,020
46,680
17,505

______
717,705

Это > миллиона?


Плюс база:
Oracle SuperCluster M8 High Capacity (HC) Elastic Base Rack
или
Oracle SuperCluster M8 Extreme Flash (EF) Elastic Base Rack
- оба в одинаковую цену 290.000
Плюс поддержка (не на все, только на софт, и где-то лет на пять) - 5*46.680 = 233.400. В реальности поддержка может быть на все (т.е. по 70.020) и на дольше.

Вот уже насчитался миллион двести.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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