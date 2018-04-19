Пенсійний фонд України отримав один з найпотужніших...
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Как бы в том, что таврию обозвали мерседесом. Вам дарят кроссовки и говорят, что это последний адидас. А на самом деле это абибас из подвала. Зачем громко кричать про лям если это 200 штук?
Вы видели конфигурацию чтобы говорить сколько именно оно стоит? И что входит в принципе в озвученную цену?
Я доверяю товарищу фантому который это озвучил. А вам рекомендую включить прямую трансляцию 9 канала Израиля который транслирует церемонию празднования 70 летия. И тогда вы поймёте почему Израиль это Израиль. а Украина это к сожалению Украина. В мордокниге идёт трансляция если будет интересно.
И по этому прайсу легко набирается даже больше миллиона.
Максимальная стоимость (SuperCluster M8 на 7-й странице, прайс от phantom_systems):
Oracle SuperCluster M 8 Server with 8 processors 583,500 70,020 46,680 17,505
______ 717,705
Это > миллиона?
Плюс база: Oracle SuperCluster M8 High Capacity (HC) Elastic Base Rack или Oracle SuperCluster M8 Extreme Flash (EF) Elastic Base Rack - оба в одинаковую цену 290.000 Плюс поддержка (не на все, только на софт, и где-то лет на пять) - 5*46.680 = 233.400. В реальности поддержка может быть на все (т.е. по 70.020) и на дольше.
Вот уже насчитался миллион двести.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...