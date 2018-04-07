Міністерство охорони здоров'я Польщі має намір спростити працевлаштування для іноземних медичних працівників, зокрема для українців.
Дивися повний текст Українським медикам спростять умови праці в Польщі.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:36
Українським медикам спростять умови праці в Польщі
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Дивися повний текст Українським медикам спростять умови праці в Польщі.
Додано: Вів 17 кві, 2018 14:37
Ну вот. Теперь еще и медики побегут.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:26
они уже давно бегут, просто теперь побегут еще быстрее, тем более после замечательной "рэхвормы"
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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