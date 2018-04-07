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Українським медикам спростять
умови праці в Польщі

Українським медикам спростять умови праці в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:36

Українським медикам спростять умови праці в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я Польщі має намір спростити працевлаштування для іноземних медичних працівників, зокрема для українців.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:37

Ну вот. Теперь еще и медики побегут.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:26

они уже давно бегут, просто теперь побегут еще быстрее, тем более после замечательной "рэхвормы"
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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