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Данилюк розповів, у скільки
обійдеться підвищення...

Данилюк розповів, у скільки обійдеться підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:06

Данилюк розповів, у скільки обійдеться підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками першого кварталу підвищити мінімальну заробітну плату до зазначеної Президентом суми неможливо.

Дивися повний текст Данилюк розповів, у скільки обійдеться підвищення мінімалки для українського бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:06

Так орали что это типа афигеть как круто, а оказалось что афигеть как накладно.)))
p_a_l
 
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