За підсумками першого кварталу підвищити мінімальну заробітну плату до зазначеної Президентом суми неможливо.
Дивися повний текст Данилюк розповів, у скільки обійдеться підвищення мінімалки для українського бюджету.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:06
Данилюк розповів, у скільки обійдеться підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк розповів, у скільки обійдеться підвищення мінімалки для українського бюджету.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:06
Так орали что это типа афигеть как круто, а оказалось что афигеть как накладно.)))
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