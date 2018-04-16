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Чи дадуть іпотечний кредит
при неофіційному доході?

Чи дадуть іпотечний кредит при неофіційному доході?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:19

Чи дадуть іпотечний кредит при неофіційному доході?

Добрий день! Хвилює таке питання - чи можуть в банку дати іпотечний кредит якщо дохід неофіційний? Якщо потрібен тільки офіційний - тоді за який мінімальний період потрібно надати історію отримання доходу? Дякую!!
Torstein
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:53

  Torstein написав:Добрий день! Хвилює таке питання - чи можуть в банку дати іпотечний кредит якщо дохід неофіційний? Якщо потрібен тільки офіційний - тоді за який мінімальний період потрібно надати історію отримання доходу? Дякую!!

Шанси без офіційного доходу взяти іпотеку практично нульові.
Зазвичай потрібно надати підтверждення стабільного доходу за 6 місяців
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Faceless
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