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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:19
Чи дадуть іпотечний кредит при неофіційному доході?
Добрий день! Хвилює таке питання - чи можуть в банку дати іпотечний кредит якщо дохід неофіційний? Якщо потрібен тільки офіційний - тоді за який мінімальний період потрібно надати історію отримання доходу? Дякую!!
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:53
Шанси без офіційного доходу взяти іпотеку практично нульові.
Зазвичай потрібно надати підтверждення стабільного доходу за 6 місяців
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