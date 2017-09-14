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Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:25
Пропонуємо до обговорення:
Зазначається, що готуватися до найгіршого російська влада почала ще до публікації в січні «кремлівської доповіді».
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