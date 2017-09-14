RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кремль готується до відключення
Росії від SWIFT - РосЗМІ

Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:25

Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Зазначається, що готуватися до найгіршого російська влада почала ще до публікації в січні «кремлівської доповіді».

Дивися повний текст Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81447
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Imp і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 246, 247, 248
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2474 116764
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 кві, 2018 08:05
vladvlas
У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за...
R2 » П'ят 06 кві, 2018 15:25
2 185
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 16:46
myshapiton
У Росії збираються перейти на електронні трудові книжки 1, 2
R2 » Сер 04 кві, 2018 09:48
11 644
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 21:58
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5916)
17.04.2018 16:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.