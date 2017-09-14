Зазначається, що готуватися до найгіршого російська влада почала ще до публікації в січні «кремлівської доповіді».
Дивися повний текст Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:25
Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:26
хаха, крыса загнала себя в угол и теперь готовится к наихудшему. Вот интересно, стоило ли вообще лезть в Сирию чтобы так загнать себя в тупик? Ну ладно я понимаю Крым и Украина - это сакрально, это бзик и психоз для большиинства расеянцев? Но на кой черт им Сирия была нужна?
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:04
Колючим дротом і глибоким ровом обнести ватників. Хай в Сибіру і тайзі живуть. Нічого користуватись благами. Вони того не заслуговують.
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