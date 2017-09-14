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Кремль готується до відключення
Росії від SWIFT - РосЗМІ

Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:25

Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Зазначається, що готуватися до найгіршого російська влада почала ще до публікації в січні «кремлівської доповіді».

Дивися повний текст Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:26

хаха, крыса загнала себя в угол и теперь готовится к наихудшему. Вот интересно, стоило ли вообще лезть в Сирию чтобы так загнать себя в тупик? Ну ладно я понимаю Крым и Украина - это сакрально, это бзик и психоз для большиинства расеянцев? Но на кой черт им Сирия была нужна?
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 17:04

Колючим дротом і глибоким ровом обнести ватників. Хай в Сибіру і тайзі живуть. Нічого користуватись благами. Вони того не заслуговують.
michalkotsaba
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:42

  redmax11 написав:хаха, крыса загнала себя в угол и теперь готовится к наихудшему. Вот интересно, стоило ли вообще лезть в Сирию чтобы так загнать себя в тупик? Ну ладно я понимаю Крым и Украина - это сакрально, это бзик и психоз для большиинства расеянцев? Но на кой черт им Сирия была нужна?


А они не лезли, они оттуда и не вылазили. Еще в 60-х годах ссср Асада, папу сегодняшнего Асада, поставил там управлять. А рф, по мнению путина и есть ссср. Просто, "временно" - по его мнению, с несколько меньшей территорией.
Вот от этого то и все проблемы и идут.
Сирия для них важна - если бы она пошла по пути развития Иордании или Кувейта, то трубопровод с Аравийского полуострова в ЕС, через Сирию и Турцию - дело времени. Что смерти подобно для сырьевой экономики, в свое время ссср, а сегодня, для путинского режима.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:10

Так же, как они готовились к отключению Телеграмма? Положили платежи через карточки, связь в банках, магазинные терминалы... но не Телеграмм.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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