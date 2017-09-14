Зазначається, що готуватися до найгіршого російська влада почала ще до публікації в січні «кремлівської доповіді».
Дивися повний текст Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:25
Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Дивися повний текст Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:26
хаха, крыса загнала себя в угол и теперь готовится к наихудшему. Вот интересно, стоило ли вообще лезть в Сирию чтобы так загнать себя в тупик? Ну ладно я понимаю Крым и Украина - это сакрально, это бзик и психоз для большиинства расеянцев? Но на кой черт им Сирия была нужна?
Додано: Вів 17 кві, 2018 17:04
Колючим дротом і глибоким ровом обнести ватників. Хай в Сибіру і тайзі живуть. Нічого користуватись благами. Вони того не заслуговують.
Додано: Вів 17 кві, 2018 19:42
А они не лезли, они оттуда и не вылазили. Еще в 60-х годах ссср Асада, папу сегодняшнего Асада, поставил там управлять. А рф, по мнению путина и есть ссср. Просто, "временно" - по его мнению, с несколько меньшей территорией.
Вот от этого то и все проблемы и идут.
Сирия для них важна - если бы она пошла по пути развития Иордании или Кувейта, то трубопровод с Аравийского полуострова в ЕС, через Сирию и Турцию - дело времени. Что смерти подобно для сырьевой экономики, в свое время ссср, а сегодня, для путинского режима.
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:10
Так же, как они готовились к отключению Телеграмма? Положили платежи через карточки, связь в банках, магазинные терминалы... но не Телеграмм.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:10
Санкции санкциями , но на самом деле дела обстоят не очень хорошо для американцев. Сирия и Ассад отбились от очередной революции , Украина так и не состоялась из за воров и востока , Иран и Турция клали болт на Штаты , Китай продолжает то что и делал , Северная Корея перестала быть темой номер один или два , европейцы злы на американцев. Конечно в каждодневных новостях мы видим всякие санкции и провокации , если посмотреть фактически , то с 2014 года мир изменился и не в американскую пользу. Трамп слишком поздно пришел, он может затормозить , но не остановить глобальные сдвиги и сдвиги идут вовсе не из России.
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