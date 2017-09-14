Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ

Додано: Вів 17 кві, 2018 20:10

Так же, как они готовились к отключению Телеграмма? Положили платежи через карточки, связь в банках, магазинные терминалы... но не Телеграмм.

Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...