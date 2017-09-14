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Кремль готується до відключення
Росії від SWIFT - РосЗМІ

Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 06:55

Re: Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ

  romio_33 написав:Да все очень просто у них (РФ) уже есть своя система СПФС. И кстати, китайцы тоже уже запустили CIPS и ничего - обе работают. Прежде всего - это защита коммерческой тайны, т.к. с помощью СВИФТ финразведка США может отслеживать все транзакции и наказывать тех, кто работает с предприятиями, находящимися под санкциями. Теперь такой возможности нет - создали предприятие -прокладку, пробросили платежи и все. Конечно сами отключаться не будут, но готовятся (и правильно делают). Я не думаю что Запад сам отключит РФ от СВИФТ, т.к. это будет, прежде всего, удар по доллару и очень серьезный. Т.к. фактически это будет отказ РФ от доллара и США ни за что на такое не пойдут.

Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару :D И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
BIGor
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