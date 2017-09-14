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Кремль готується до відключення
Росії від SWIFT - РосЗМІ

Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 06:55

Re: Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ

  romio_33 написав:Да все очень просто у них (РФ) уже есть своя система СПФС. И кстати, китайцы тоже уже запустили CIPS и ничего - обе работают. Прежде всего - это защита коммерческой тайны, т.к. с помощью СВИФТ финразведка США может отслеживать все транзакции и наказывать тех, кто работает с предприятиями, находящимися под санкциями. Теперь такой возможности нет - создали предприятие -прокладку, пробросили платежи и все. Конечно сами отключаться не будут, но готовятся (и правильно делают). Я не думаю что Запад сам отключит РФ от СВИФТ, т.к. это будет, прежде всего, удар по доллару и очень серьезный. Т.к. фактически это будет отказ РФ от доллара и США ни за что на такое не пойдут.

Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару :D И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:09

  SMOKE написав: Зачем так сложно и через одно место?! Может лучшеи проще устранить причину санкций, чтобы все вернули как было. Вернуть Крым, уйти из Сирии, уйти с Донбасса, организовать судебный процесс над Пуйлом и руссофашизмом. И никаких войн и отключений сфивтов, санкций и прочего. Просто жить и свободно торговать с другими странами и наращивать экономику РФ, а не буровить и быть изгоями.

По простому не получится. Ещё в 1992 году была разработана доктрина "Пола Вульфовица - Скутера Либби". В двух словах это означает - недопущение появления на мировой арене нового соперника. Так, что Крым, Сирия здесь не причём, это следствия. А причина - усиление военного потенциала России.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:43

Re: Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ

  mikola963 написав:причина - усиление военного потенциала России.
Нет никакого усиления. Потому что не ресурсов. Мультик про ракету, один самолетик пак-фа, пара глохнущих армат, ни на что не повлияют.

Имхо, причина в отсутствии у х.йла желания договариваться и присутствие у него желания нарушать действующие порядки, созданные Большими Дядями.

Фишка фюрера-карлика бесконечно подымать ставки его до добра не доведет.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18

  BIGor написав: Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.

А причем тут доля РФ в мировой торговле? Россия продает в основном ресурсы - и эти ресурсы нужны производителям. Поэтому производители или будут вынуждены покупать ресурсы по завышенной цене у других поставщиков или будут вынуждены покупать рубли и за них покупать у РФ ресурсы. В первом случае все очень подорожает, во втором - укрепит рубль.
Для примера можно привести поставки газа в Европу - или покупать в РФ по газо проводу или покупать у США по океану.
Но и это не так страшно. Страшно то, что это даст пример другим отказаться от доллара, например тому же Китаю, который и так уже покупает частично нефть не за доллары, отчего США явно не в восторге. Вот тогда начнется веселуха!
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 13:28

  BIGor написав: Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.

А что с Дерипаской? Что он потерял? Акции его компании снизились в цене на Гонконской бирже. Контроль над данными активами по прежнему у него. С голоду вроде помирать он не собирается. Зато цены на алюминий рекордно взлетели - и кому от этого лучше или хуже?
romio_33
 
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