Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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romio_33 написав:Да все очень просто у них (РФ) уже есть своя система СПФС. И кстати, китайцы тоже уже запустили CIPS и ничего - обе работают. Прежде всего - это защита коммерческой тайны, т.к. с помощью СВИФТ финразведка США может отслеживать все транзакции и наказывать тех, кто работает с предприятиями, находящимися под санкциями. Теперь такой возможности нет - создали предприятие -прокладку, пробросили платежи и все. Конечно сами отключаться не будут, но готовятся (и правильно делают). Я не думаю что Запад сам отключит РФ от СВИФТ, т.к. это будет, прежде всего, удар по доллару и очень серьезный. Т.к. фактически это будет отказ РФ от доллара и США ни за что на такое не пойдут.
Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
SMOKE написав: Зачем так сложно и через одно место?! Может лучшеи проще устранить причину санкций, чтобы все вернули как было. Вернуть Крым, уйти из Сирии, уйти с Донбасса, организовать судебный процесс над Пуйлом и руссофашизмом. И никаких войн и отключений сфивтов, санкций и прочего. Просто жить и свободно торговать с другими странами и наращивать экономику РФ, а не буровить и быть изгоями.
По простому не получится. Ещё в 1992 году была разработана доктрина "Пола Вульфовица - Скутера Либби". В двух словах это означает - недопущение появления на мировой арене нового соперника. Так, что Крым, Сирия здесь не причём, это следствия. А причина - усиление военного потенциала России.
BIGor написав: Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
А причем тут доля РФ в мировой торговле? Россия продает в основном ресурсы - и эти ресурсы нужны производителям. Поэтому производители или будут вынуждены покупать ресурсы по завышенной цене у других поставщиков или будут вынуждены покупать рубли и за них покупать у РФ ресурсы. В первом случае все очень подорожает, во втором - укрепит рубль. Для примера можно привести поставки газа в Европу - или покупать в РФ по газо проводу или покупать у США по океану. Но и это не так страшно. Страшно то, что это даст пример другим отказаться от доллара, например тому же Китаю, который и так уже покупает частично нефть не за доллары, отчего США явно не в восторге. Вот тогда начнется веселуха!
BIGor написав: Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
А что с Дерипаской? Что он потерял? Акции его компании снизились в цене на Гонконской бирже. Контроль над данными активами по прежнему у него. С голоду вроде помирать он не собирается. Зато цены на алюминий рекордно взлетели - и кому от этого лучше или хуже?