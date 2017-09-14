Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ

Да все очень просто у них (РФ) уже есть своя система СПФС. И кстати, китайцы тоже уже запустили CIPS и ничего - обе работают. Прежде всего - это защита коммерческой тайны, т.к. с помощью СВИФТ финразведка США может отслеживать все транзакции и наказывать тех, кто работает с предприятиями, находящимися под санкциями. Теперь такой возможности нет - создали предприятие -прокладку, пробросили платежи и все. Конечно сами отключаться не будут, но готовятся (и правильно делают). Я не думаю что Запад сам отключит РФ от СВИФТ, т.к. это будет, прежде всего, удар по доллару и очень серьезный. Т.к. фактически это будет отказ РФ от доллара и США ни за что на такое не пойдут.