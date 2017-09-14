Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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romio_33 написав:Да все очень просто у них (РФ) уже есть своя система СПФС. И кстати, китайцы тоже уже запустили CIPS и ничего - обе работают. Прежде всего - это защита коммерческой тайны, т.к. с помощью СВИФТ финразведка США может отслеживать все транзакции и наказывать тех, кто работает с предприятиями, находящимися под санкциями. Теперь такой возможности нет - создали предприятие -прокладку, пробросили платежи и все. Конечно сами отключаться не будут, но готовятся (и правильно делают). Я не думаю что Запад сам отключит РФ от СВИФТ, т.к. это будет, прежде всего, удар по доллару и очень серьезный. Т.к. фактически это будет отказ РФ от доллара и США ни за что на такое не пойдут.
Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
SMOKE написав: Зачем так сложно и через одно место?! Может лучшеи проще устранить причину санкций, чтобы все вернули как было. Вернуть Крым, уйти из Сирии, уйти с Донбасса, организовать судебный процесс над Пуйлом и руссофашизмом. И никаких войн и отключений сфивтов, санкций и прочего. Просто жить и свободно торговать с другими странами и наращивать экономику РФ, а не буровить и быть изгоями.
По простому не получится. Ещё в 1992 году была разработана доктрина "Пола Вульфовица - Скутера Либби". В двух словах это означает - недопущение появления на мировой арене нового соперника. Так, что Крым, Сирия здесь не причём, это следствия. А причина - усиление военного потенциала России.
BIGor написав: Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
А причем тут доля РФ в мировой торговле? Россия продает в основном ресурсы - и эти ресурсы нужны производителям. Поэтому производители или будут вынуждены покупать ресурсы по завышенной цене у других поставщиков или будут вынуждены покупать рубли и за них покупать у РФ ресурсы. В первом случае все очень подорожает, во втором - укрепит рубль. Для примера можно привести поставки газа в Европу - или покупать в РФ по газо проводу или покупать у США по океану. Но и это не так страшно. Страшно то, что это даст пример другим отказаться от доллара, например тому же Китаю, который и так уже покупает частично нефть не за доллары, отчего США явно не в восторге. Вот тогда начнется веселуха!
BIGor написав: Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
А что с Дерипаской? Что он потерял? Акции его компании снизились в цене на Гонконской бирже. Контроль над данными активами по прежнему у него. С голоду вроде помирать он не собирается. Зато цены на алюминий рекордно взлетели - и кому от этого лучше или хуже?
Подолянин написав:Нет никакого усиления. Потому что не ресурсов. Мультик про ракету, один самолетик пак-фа, пара глохнущих армат, ни на что не повлияют. Имхо, причина в отсутствии у х.йла желания договариваться и присутствие у него желания нарушать действующие порядки, созданные Большими Дядями. Фишка фюрера-карлика бесконечно подымать ставки его до добра не доведет.
Проблема в том , что ни Сирия ни Крым ни Осетия ни как на напряженность в отношениях не повлияют. Даже если завтра все отдать и начать договариваться , все равно после завтра придумают скрипалей , химатаку или допинг.
Проблема в том , что ни Сирия ни Крым ни Осетия ни как на напряженность в отношениях не повлияют. Даже если завтра все отдать и начать договариваться , все равно после завтра придумают скрипалей , химатаку или допинг.
Извините, но Вы по духу - советский человек. В том смысле, что переносите политические убийства и провокации, вошедшие в практику ЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСК-ФСБ, на английскую почву. Начнем с допинга - он был в СССР всегда, и до сих пор повсеместно используется как в РФ, так и постсоветских странах и во всем мире в циклических и силовых видах спорта. Просто потому, что самый тренированный человек в мире по своей природе не может пробежать 15 км на лыжах за 31 минуту или вскинуть на вытянутых руках 265 кг. Последняя химатака в Думе (сирийской) процентов на 95% постановка, но то, что нынешний Асад (как и его папашка в 80-м) применял химоружие в этой войне - непреложный подтвержденный факт. Дело Скрипалей - немного странно и нелогично. Простите, а убивать Литвиненко/Политковскую/Немцова было логично? учитывая резонанс, вызванный этими убийствами. Провокация МИ-5? Очень-очень маловероятно, ЦРУ могло пойти на такое, англичане - ВРЯД ЛИ. К тому же их логика предельно проста - как в суде присяжных лет 200 назад (когда приговор выносили при отсутствии улик, ведь никаких анализов тогда не существовало). Мотив - безусловно, средство - безусловно, преценденты - сами знаете. На основании этих факторов обвинение РФ выгляди абсолютно логично.
Отключение от СВИФТ-а, планируемое отключение Фейсбука, блокировка телеграмма, наростающий клубок санкций , удушающая изоляция со всех сторон. железный занавес совка покажется дырявым штахетом. Раша на всех порах скатывается к северной корее.