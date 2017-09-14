Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ

Додано: Сер 18 кві, 2018 14:07

Проблема в том , что ни Сирия ни Крым ни Осетия ни как на напряженность в отношениях не повлияют. Даже если завтра все отдать и начать договариваться , все равно после завтра придумают скрипалей , химатаку или допинг.

Извините, но Вы по духу - советский человек. В том смысле, что переносите политические убийства и провокации, вошедшие в практику ЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСК-ФСБ, на английскую почву.Начнем с допинга - он был в СССР всегда, и до сих пор повсеместно используется как в РФ, так и постсоветских странах и во всем мире в циклических и силовых видах спорта.Просто потому, что самый тренированный человек в мире по своей природе не может пробежать 15 км на лыжах за 31 минуту или вскинуть на вытянутых руках 265 кг.Последняя химатака в Думе (сирийской) процентов на 95% постановка, но то, что нынешний Асад (как и его папашка в 80-м) применял химоружие в этой войне - непреложный подтвержденный факт.Дело Скрипалей - немного странно и нелогично. Простите, а убивать Литвиненко/Политковскую/Немцова было логично? учитывая резонанс, вызванный этими убийствами.Провокация МИ-5? Очень-очень маловероятно, ЦРУ могло пойти на такое, англичане - ВРЯД ЛИ. К тому же их логика предельно проста - как в суде присяжных лет 200 назад (когда приговор выносили при отсутствии улик, ведь никаких анализов тогда не существовало). Мотив - безусловно, средство - безусловно, преценденты - сами знаете. На основании этих факторов обвинение РФ выгляди абсолютно логично.