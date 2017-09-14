Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:15
repulse1815 написав:
Санкции санкциями , но на самом деле дела обстоят не очень хорошо для американцев. Сирия и Ассад отбились от очередной революции
Отбились, щас. То-то Ассаду приходится газом пользоваться.
repulse1815 написав:
Китай продолжает то что и делал , Северная Корея перестала быть темой номер один или два
Перестала? Недавно они были темой номер один по поводу перемирия, сейчас тема номер два - по поводу визита директора ЦРУ.
repulse1815 написав:
европейцы злы на американцев.
Так злы, так злы - во всем их поддерживают.
repulse1815 написав:
Конечно в каждодневных новостях мы видим всякие санкции и провокации , если посмотреть фактически , то с 2014 года мир изменился и не в американскую пользу.
Однозначно! И доллар их постоянно падает относительно самой великой валюты - рубля!
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 17:16
romio_33 написав: BIGor написав:
Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
А что с Дерипаской? Что он потерял?
Миллиарды долларов капитализации. Ваш К.О.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
Повідомлень: 1817
З нами з: 07.04.17
Подякував: 136 раз.
Подякували: 272 раз.
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